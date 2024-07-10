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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

10 липня в Одесі пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога

У частині регіонів України, починаючи з 10:38, було оголошено тривогу. У червоний забарвилися Херсонська, Миколаївська, Одеська області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики із Криму.

"Ракета з Криму в Одеську область! Курс на Чорноморськ! Одеса негайно в укриття!" – зазначали військові.

Тривогу у вказаних областях скасували, починаючи з 10:54.

Обстріли Одеської області

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували Одеську область. Під ударом дронів та ракет знаходилася портова інфраструктура в Одеському районі. Двоє людей загинули, ще одна постраждала.

Нагадаємо, 4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Було атаковано місто Чорноморськ, де одна людина загинула, ще семеро людей було поранено. Пізніше у лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала під час обстрілу Чорноморська.

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ОдесаВибухВійна в УкраїніВибухи