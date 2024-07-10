В Одесі пролунав вибух

Обстріли Одеської області

Російські війська в ніч проти 10 липня атакували Одеську область. Під ударом дронів та ракет знаходилася портова інфраструктура в Одеському районі. Двоє людей загинули, ще одна постраждала.

Нагадаємо, 4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Було атаковано місто Чорноморськ, де одна людина загинула, ще семеро людей було поранено. Пізніше у лікарні померла ще одна жінка, яка постраждала під час обстрілу Чорноморська.

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