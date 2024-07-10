В Одессе прогремел взрыв

Обстрелы Одесской области

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Одесскую область. Под ударом дронов и ракет находилась портовая инфраструктура в Одесском районе. Два человека погибли, еще один пострадал.

Напомним, 4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области. Был атакован город Черноморск, где один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина, пострадавшая во время обстрела Черноморска.

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