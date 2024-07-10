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В Одессе прогремел взрыв

Фото: в Одессе прогремел взрыв (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

10 июля в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога

В части регионов Украины, начиная с 10:38 была объявлена тревога. В красный окрасились Херсонская, Николаевская, Одесская области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с Крыма.

"Ракета из Крыма в Одесскую область! Курс на Черноморск! Одесса немедленно в укрытия!" - отмечали военные.

Тревогу в указанных областях отменили, начиная с 10:54.

Обстрелы Одесской области

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Одесскую область. Под ударом дронов и ракет находилась портовая инфраструктура в Одесском районе. Два человека погибли, еще один пострадал.

Напомним, 4 июля Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области. Был атакован город Черноморск, где один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина, пострадавшая во время обстрела Черноморска.

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