В Одесі пролунав вибух

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.

Деталей щодо причин та наслідків вибуху в Одесі наразі немає. При цьому місцеві ЗМІ пишуть про можливий "приліт".

Зазначимо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.