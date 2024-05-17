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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі вдень 17 травня пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.

Деталей щодо причин та наслідків вибуху в Одесі наразі немає. При цьому місцеві ЗМІ пишуть про можливий "приліт".

Зазначимо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.

Обстріл України 17 травня

В ніч на 17 травня російські війська випустили по Україні 20 дронів-камікадзе "Шахед".

Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаВибух