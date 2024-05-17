В Одесі пролунав вибух

В Одесі вдень 17 травня пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - написав Труханов.
Деталей щодо причин та наслідків вибуху в Одесі наразі немає. При цьому місцеві ЗМІ пишуть про можливий "приліт".
Зазначимо, раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку.
В ніч на 17 травня російські війська випустили по Україні 20 дронів-камікадзе "Шахед".
Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях.
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