В Одессе раздался взрыв

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Детали относительно причин и последствий взрыва в Одессе пока нет. При этом местные СМИ пишут о возможном "прилете".

Отметим, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.