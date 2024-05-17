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В Одессе раздался взрыв

Фото: в Одессе раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе днем 17 мая раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Детали относительно причин и последствий взрыва в Одессе пока нет. При этом местные СМИ пишут о возможном "прилете".

Отметим, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

Обстрел Украины 17 мая

В ночь на 17 мая российские войска выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе "Шахед".

Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники. ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.

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