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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух 21 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі 21 квітня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Є загроза балістики із тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Telegram мера Одеси Геннадія Труханова, Сили оборони півдня України.

"В місті чутно вибух", - написав Труханов.

За його словами, слід і надалі залишатися в укриттях.

"Ще ціль у нашому напрямку", - попередив мер.

Повітряна тривога в Україні

В Україні в частині регіонів оголошено повітряну тривогу. Починаючи з 13:13 про загрозу балістики у Повітряних силах ЗСУ попередили у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській та Херсонській.

"Увага! Загроза балістики з Криму", - уточнили у Силах оборони півдня України.

Повітряна тревога в Україні 21 квітня (t.me/alarmukraine)

Обстріли Одеси

Російські війська із постійною періодичністю атакують Одесу. Зокрема, через обстріл Одеси у другій половині дня 20 квітня постраждали вісім людей. Серед них - дві дитини. Росіяни завдали по місту ракетного удару, використавши ракети Х-59. Епіцентром удару став приватний сектор, в одному з будинків вдалося врятувати жінку з дитиною.

Нагадаємо, вранці 20 квітня вибух пролунав в Одесі. У регіоні працювала ППО. Пізніше з'ясувалося, що російські війська влаштували масований ракетний удар на Одещині. Зокрема, вдарили балістикою по Одесі.

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ОдесаВибух