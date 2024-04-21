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В Одессе прогремел взрыв

Фото: в Одессе прогремел взрыв 21 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе 21 апреляя во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Есть угроза баллистики из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные силы ВСУ, Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова, Силы обороны юга Украины.

"В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

По его словам, следует и дальше оставаться в укрытиях.

"Еще цель в нашем направлении", - предупредил мэр.

Воздушная тревога в Украине

В Украине в части регионов объявлена воздушная тревога. Начиная с 13:13 об угрозе баллистики в Воздушных силах ВСУ предупредили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Одесской и Херсонской.

"Внимание! Угроза баллистики из Крыма", - уточнили в Силах обороны юга Украины.

Воздушная тревога в Украине 21 апреля (t.me/alarmukraine)

Обстрелы Одессы

Российские войска с постоянной периодичностью атакуют Одессу. В частности, из-за обстрела Одессы во второй половине дня 20 апреля пострадали восемь человек. Среди них - два ребенка. Россияне нанесли по городу ракетный удар, использовав ракеты Х-59. Эпицентром удара стал частный сектор, в одном из домов удалось спасти женщину с ребенком.

Напомним, утром 20 апреля взрыв прогремел в Одессе. В регионе работала ПВО. Позже выяснилось, что российские войска устроили массированный ракетный удар по Одесской области. В частности, ударили баллистикой по Одессе.

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