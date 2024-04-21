В Одессе прогремел взрыв

Обстрелы Одессы

Российские войска с постоянной периодичностью атакуют Одессу. В частности, из-за обстрела Одессы во второй половине дня 20 апреля пострадали восемь человек. Среди них - два ребенка. Россияне нанесли по городу ракетный удар, использовав ракеты Х-59. Эпицентром удара стал частный сектор, в одном из домов удалось спасти женщину с ребенком.

Напомним, утром 20 апреля взрыв прогремел в Одессе. В регионе работала ПВО. Позже выяснилось, что российские войска устроили массированный ракетный удар по Одесской области. В частности, ударили баллистикой по Одессе.

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