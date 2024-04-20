В Одесі пролунав вибух

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 20 квітня російські окупанти здійснили черговий комбінований обстріл України, використавши дрони та ракети. Під ударами опинилась і Одеса.

Детальніше про обстріл міста та наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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