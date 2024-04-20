В Одессе раздался взрыв

Обстрел Одессы

Напомним, что в ночь на 20 апреля российские оккупанты совершили очередной комбинированный обстрел Украины, использовав дроны и ракеты. Под ударами оказалась и Одесса.

Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

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