В Одессе прогремел взрыв
В Одессе 13 марта прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую", карту воздушных тревог, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Воздушные силы ВСУ.
"В Одессе прогремел взрыв", - пишет "Думская".
Как пишет издание, работает ПВО.
При этом жителей Одессы и района просят оставаться в укрытиях.
"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" - обратился Кипер.
В свою очередь, в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
"Ракета на Одесскую область", - отметили военные.
Воздушная тревога
Отметим, что на данный момент воздушная тревога объявлена только в двух областях - Одесской и Донецкой.
В 8:09 в Одесской области сообщили об отбое воздушной тревоги. На данный момент тревога звучит только в Донецкой области.
Обстрел Украины
Вечером 12 марта и в ночь на 13 марта российские войска снова атаковали Украину. Под ударом оказались жилые дома в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах. В первом случае уже известно о 4 погибших и больше 40 раненых. В Сумах из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 человек пострадали, есть и жертвы.
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