В Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні suspilne.media.
До того ж голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях.
"Одеса, негайно в укриття!" - написав він.
На даний момент в Україні тривога оголошена у кількох областях – Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська.
В ніч на 6 березня війська РФ масовано запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, у Сумах та в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Одесі в ряді районів зникло світло.
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