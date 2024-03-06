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В Одесі пролунав вибух

Фото: в Одесі пролунав вибух 6 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі пролунав вибух у середу, 6 березня. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні suspilne.media.

До того ж голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав перебувати в укриттях.

"Одеса, негайно в укриття!" - написав він.

Повітряна тривога в Україні

На даний момент в Україні тривога оголошена у кількох областях – Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Херсонська, Полтавська, Кіровоградська.

В ніч на 6 березня війська РФ масовано запускали по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворожі безпілотники були зафіксовані у різних областях, у регіонах оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, у Сумах та в Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Одесі в ряді районів зникло світло

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ОдесаВибухи