"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.

К тому же глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях.

"Одесса, немедленно в укрытия!" - написал он.

Воздушная тревога в Украине

На данный момент в Украине тревога объявлена в нескольких областях - Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Херсонская, Полтавская и Кировоградская.

В ночь на 6 марта войска РФ массированно запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах была объявлена воздушная тревога.

В частности, в Сумах и в Одессе раздались взрывы. Позже стало известно, что в Одессе в ряде районов пропал свет.