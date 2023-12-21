В Одесі пролунав вибух
Вибух в Одесі пролунав у четвер, 21 грудня. Повітряної тривоги не було оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".
Причини вибухи поки невідомі. Місцева влада не коментувала ситуацію у місті.
Додамо, що у момент вибуху в Одесі та області не була оголошена повітряна тривога.
Карта повітряних тривог станом на 13:35
Ситуація в Одеській області
Нагадаємо, що Одеська область стала однією з головною ціллю ворога після того, як РФ вийшла з "зернової угоди". Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.
Зокрема, Одесу та регіон часто атакують дрони камікадзе іранської розробки.
Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що протиповітряну оборону Одеси посилять. Про це уже домовились з партнерами.
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