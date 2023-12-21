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В Одесі пролунав вибух

Одеса, Четвер 21 грудня 2023 13:40
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В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух в Одесі пролунав у четвер, 21 грудня. Повітряної тривоги не було оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Причини вибухи поки невідомі. Місцева влада не коментувала ситуацію у місті.

Додамо, що у момент вибуху в Одесі та області не була оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 13:35

В Одесі пролунав вибух

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, що Одеська область стала однією з головною ціллю ворога після того, як РФ вийшла з "зернової угоди". Окупанти обстрілюють портову інфраструктуру, а з приходом холодів і енергосистему.

Зокрема, Одесу та регіон часто атакують дрони камікадзе іранської розробки.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що протиповітряну оборону Одеси посилять. Про це уже домовились з партнерами.

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