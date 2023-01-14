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В Одесі пролунав вибух

Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 січня, мешканці Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць інциденту.

Водночас ракетний удар підтвердили в Одеській райдержадміністрації.

"Вже є пуски ракет з повітря та моря, просимо Вас залишатися в укриттях, бути на зв'язку з близькими, не коментувати можливі влучання в соцмережах, щоб не надавати ворогові інформацію про ефективність скоєних ним атак. Зараз працює ППО над територією Одеського району", - сказано у повідомленні.

Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що над Україною зафіксували ворожі ракети.

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