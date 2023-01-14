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В Одессе прозвучал взрыв

Иллюстративное фото: в Одессе прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 января, жители Одессы услышали взрыв. Он прозвучал во время воздушной тревоги по всей области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей инцидента.

При этом ракетный удар подтвердили в Одесской райгосадминистрации.

"Уже есть пуски ракет с воздуха и моря, просим Вас оставаться в укрытиях, быть на связи с близкими, не комментировать возможные попадания в соцсетях, чтобы не предоставлять врагу информацию об эффективности совершенных им атак. Сейчас работает ПВО над территорией Одесского района", - сказано в сообщении.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, сегодня днем в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что над Украиной зафиксировали вражеские ракеты.

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