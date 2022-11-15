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В Одесі пролунав вибух

Фото: В Одесі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, жителі Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцева влада поки не оприлюднила більш детальної інформації про вибухи. Жителям Одеси та області необхідно пройти в укриття.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця атаки окупантів суворо заборонено.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні завдали по Україні найбільшого удару з початку війни. Окупанти випустили близько 100 ракет по українських містах.

До цього повідомлялось, що російська армія у вівторок, 15 листопада, знову масовано атакувала Україну. Окупанти здійснили запуски ракет по кількох українських містах. Зокрема, вибухи пролунали у Києві. За даними влади, ціллю ворога став житловий будинок у Печерському районі. Відомо про одного загиблого.

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