В Одессе прозвучал взрыв

В четверг, 6 октября, вечером в Одессе был слышен взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

По данным издания, взрыв был слышен в районе Фонтана. При этом официальные источники пока не раскрывали подробностей происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе утром прогремел ряд взрывов. На севере города был виден столб черного дыма.

Также мы писали, что взрывы 6 октября были слышны и в Киеве. Причиной этому стали учения, которые проводят в области для саперов.

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