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В Одесі та області пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги

Фото: в Одесі пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів на даний момент жодної офіційної інформації не повідомлялося.

Мешканцям міста та області до закінчення повітряної тривоги рекомендують залишатися у укриттях.

Оновлено (2:13)

В обласному центрі було чути повторні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські військові вночі 4 квітня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа.

Також ми писали, що війська РФ 4 квітня атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.

Пізніше в СБУ заявили, що затримали Одесу, який передавав окупантам координати різних об'єктів і таким чином коригував атаки "Шахедів" по місту.

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Одесавибухи