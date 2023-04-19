В Одесі та області пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги

В Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про причини та наслідки вибухів на даний момент жодної офіційної інформації не повідомлялося.
Мешканцям міста та області до закінчення повітряної тривоги рекомендують залишатися у укриттях.
Оновлено (2:13)
В обласному центрі було чути повторні вибухи.
Раніше повідомлялося, що російські військові вночі 4 квітня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа.
Також ми писали, що війська РФ 4 квітня атакували Одесу та Одеський район за допомогою дронів-камікадзе, частина повітряних цілей була збита.
Пізніше в СБУ заявили, що затримали Одесу, який передавав окупантам координати різних об'єктів і таким чином коригував атаки "Шахедів" по місту.
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