В Одессе и области прозвучали звуки взрывов во время воздушной тревоги

В Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

В областном центре были слышны повторные взрывы.

Жителям города и области до окончания воздушной тревоги рекомендуют оставаться в укрытиях.

О причинах и последствиях взрывов на данный момент никакой официальной информации не сообщалось.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 4 апреля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар.

Также мы писали, что войска РФ 4 апреля атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Позже в СБУ заявили, что задержали жителя Одессы, который передавал оккупантам координаты разных объектов и таким образом корректировал атаки "Шахедов" по городу.

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