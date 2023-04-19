RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе и области прозвучали звуки взрывов во время воздушной тревоги

Фото: в Одессе прозвучали звуки взрывов во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов на данный момент никакой официальной информации не сообщалось.

Жителям города и области до окончания воздушной тревоги рекомендуют оставаться в укрытиях.

Обновлено (2:13)

В областном центре были слышны повторные взрывы.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 4 апреля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар.

Также мы писали, что войска РФ 4 апреля атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Позже в СБУ заявили, что задержали жителя Одессы, который передавал оккупантам координаты разных объектов и таким образом корректировал атаки "Шахедов" по городу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавибухи