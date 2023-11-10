UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі пролунали звуки вибухів

Архівне фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні ввечері, 10 листопада, пролунали звуки вибухів. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

У місті було оголошено повітряну тривогу. 

Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Одеси.

Що каже влада

Спочатку Кіпер звернувся до жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів і закликав їх перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Після повідомлень про вибухи він знову звернувся до жителів Одеси з проханням перебувати в укриттях до відбою. 

Обстріли Одеси

Російські війська періодично завдають ударів по Одесі за допомогою ракет або дронів.

Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

Також у серпні окупанти завдали кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр". Спочатку в Одеській ОВА повідомили, що від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдесаВійна в Україні