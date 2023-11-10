В Одессе раздались звуки взрывов

В городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали о ракетной опасности для Одессы.

Что говорят власти

Сначала Кипер обратился к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов и призвал их находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

После сообщений о взрывах он снова обратился к жителям Одессы с просьбой находиться в укрытиях до отбоя.

Обстрелы Одессы

Российские войска периодически наносят удары по Одессе с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая состоялась вечером 5 ноября в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Также в августе оккупанты нанесли несколько серий ударов по Одессе с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр". Сначала в Одесской ОГА сообщили, что от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В домах взрывной волной выбиты окна.