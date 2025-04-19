В Одесі пролунали вибухи на тлі дронової атаки

В Одесі у ніч проти 19 квітня було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеського міського голову Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗСУ.
Військові о 01:23 попереджали про фіксацію руху групи безпілотників противника з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області, зокрема Чорноморська та Одеси.
Також у Повітряних силах закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Представники влади Одеси також попереджали про дронову небезпеку, зокрема для центральної частини міста.
Вже близько пів на другу ночі з'явилися повідомлення про вибухи у районі міста Одеса.
"В місті чутно вибухи! Пересипський район, увага!" - йдеться в публікації мера Одеси в Telegram..
Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 18 квітня, Одеська область була під комбінованим ударом з боку російських окупантів. Ворог для атаки застосував балістику та крилаті ракети.
У моніторингових групах писали, зокрема, про фіксацію руху ракети противника курсом на місто Татарбунари.
Також була інформація, що перед цим війська РФ виведи у море один підводний ракетоносій.
Додамо, що офіційних даних щодо можливих постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.
Також ми писали, що у ніч проти 16 квітня російські дрони-камікадзе пошкодили в Одесі цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Тоді спалахнули пожежі за декількома адресами.
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