В Одесі пролунали вибухи на тлі дронової атаки

Військові о 01:23 попереджали про фіксацію руху групи безпілотників противника з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області, зокрема Чорноморська та Одеси.

Також у Повітряних силах закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Представники влади Одеси також попереджали про дронову небезпеку, зокрема для центральної частини міста.

Вже близько пів на другу ночі з'явилися повідомлення про вибухи у районі міста Одеса.

"В місті чутно вибухи! Пересипський район, увага!" - йдеться в публікації мера Одеси в Telegram..

Обстріл Одеської області

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 18 квітня, Одеська область була під комбінованим ударом з боку російських окупантів. Ворог для атаки застосував балістику та крилаті ракети.

У моніторингових групах писали, зокрема, про фіксацію руху ракети противника курсом на місто Татарбунари.

Також була інформація, що перед цим війська РФ виведи у море один підводний ракетоносій.

Додамо, що офіційних даних щодо можливих постраждалих внаслідок цього обстрілу не було.

Також ми писали, що у ніч проти 16 квітня російські дрони-камікадзе пошкодили в Одесі цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Тоді спалахнули пожежі за декількома адресами.