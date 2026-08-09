В Одесі пролунали вибухи та перебої зі світлом: місто під ударом дронів та ракет

Росіяни в ніч на 9 серпня масовано атакують Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті спостерігаються перебої зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" та власного кореспондента.
"В Одесі чутно звуки вибухів", - йшлося в повідомленні о 03:45, після чого вибухи продовжували лунати (атака орієнтовно триває близько 20 хвилин).
Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Одеську область летить група безпілотників. Окрім того, з 03:31 додалась загроза балістики, після чого в напрямку регіону неодноразово було зафіксовано пуски ракет.
За словами кореспондента РБК-Україна, після вибухів у місті як мінімум частково зникло світло.
Оновлено о 04:15
Начальник Одеської МВА Сергій Лисак у себе в Telegram написав, що за попередніми даними, в місті пошкоджені будинки та інфраструктура.
Тим часом атака на місто та область досі триває.
Станом на 03:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі в більшості областей України.
Нагадаємо, що останнім часом росіяни почали дуже часто атакувати Одесу та область за допомогою дронів і ракет.
Так, у результаті обстрілу 5 серпня в Одеській області було пошкоджено сім житлових будинків, а також легкові автомобілі.
Також ми писали, що 3 серпня ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі регіону. Після цього на одному з об’єктів сталася пожежа.