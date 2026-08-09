В Одесі пролунали вибухи та перебої зі світлом: місто під ударом дронів та ракет

"В Одесі чутно звуки вибухів", - йшлося в повідомленні о 03:45, після чого вибухи продовжували лунати (атака орієнтовно триває близько 20 хвилин).

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Одеську область летить група безпілотників. Окрім того, з 03:31 додалась загроза балістики, після чого в напрямку регіону неодноразово було зафіксовано пуски ракет.

За словами кореспондента РБК-Україна, після вибухів у місті як мінімум частково зникло світло.

Оновлено о 04:15

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак у себе в Telegram написав, що за попередніми даними, в місті пошкоджені будинки та інфраструктура.

Тим часом атака на місто та область досі триває.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:58 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі в більшості областей України.