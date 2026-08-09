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В Одессе раздались взрывы и перебои со светом: город под ударом дронов и ракет

03:58 09.08.2026 Вс
2 мин
Что известно об обстреле Одессы?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в городе неоднократно раздались взрывы (Getty Images)

Россияне в ночь на 9 августа массированно атакуют Одессу дронами и ракетами. В результате вражеских обстрелов в городе наблюдаются перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и собственного корреспондента.

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорилось в сообщении в 03:45, после чего взрывы продолжали раздаваться (атака ориентировочно длится около 20 минут).

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Одесскую область летит группа беспилотников. Кроме того, с 03:31 добавилась угроза баллистики, после чего в направлении региона неоднократно были зафиксированы пуски ракет.

По словам корреспондента РБК-Украина, после взрывов в городе как минимум частично пропал свет.

Обновлено в 04:15

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак написал в своем Telegram, что, по предварительным данным, в городе повреждены дома и инфраструктура.

В то же время атака на город и область продолжается до сих пор.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:58 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал в настоящее время действует в большинстве областей Украины.

Другие обстрелы Одесской области

Напомним, что в последнее время россине стали очень часто атаковать Одессу и область дронами и ракетами.

Так, в результате обстрела 5 августа в Одесской области были повреждены семь жилых домов, а также легковые автомобили.

Также мы писали, что 3 августа враг ударил по транспортной инфраструктуре регионе. После этого на одном из объектов возникло возгорание.

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