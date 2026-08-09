В Одессе раздались взрывы и перебои со светом: город под ударом дронов и ракет

Россияне в ночь на 9 августа массированно атакуют Одессу дронами и ракетами. В результате вражеских обстрелов в городе наблюдаются перебои со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и собственного корреспондента.
"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорилось в сообщении в 03:45, после чего взрывы продолжали раздаваться (атака ориентировочно длится около 20 минут).
Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в Одесскую область летит группа беспилотников. Кроме того, с 03:31 добавилась угроза баллистики, после чего в направлении региона неоднократно были зафиксированы пуски ракет.
По словам корреспондента РБК-Украина, после взрывов в городе как минимум частично пропал свет.
Обновлено в 04:15
Начальник Одесской МВА Сергей Лысак написал в своем Telegram, что, по предварительным данным, в городе повреждены дома и инфраструктура.
В то же время атака на город и область продолжается до сих пор.
По состоянию на 03:58 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал в настоящее время действует в большинстве областей Украины.
Напомним, что в последнее время россине стали очень часто атаковать Одессу и область дронами и ракетами.
Так, в результате обстрела 5 августа в Одесской области были повреждены семь жилых домов, а также легковые автомобили.
Также мы писали, что 3 августа враг ударил по транспортной инфраструктуре регионе. После этого на одном из объектов возникло возгорание.