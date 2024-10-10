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В Одесі пролунали вибухи

Одеса, Четвер 10 жовтня 2024 22:45
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В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вибухи в Одесі пролунали сьогодні, 10 жовтня. Незадовго до вибухів військові попередили про загрозу "балістики" з боку Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ,

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - заявили в ПС.

А вже за хвилину мешканців Одеси закликали пройти в укриття.

Обстріли Одеси

Нагадаємо, до цього росіяни атакували Одесу 8 жовтня. Того дня був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників для чергової повітряної атаки по Україні. Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір з південного напрямку.

Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Зокрема в Одесі та області працювала ППО.

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Одеса Повітряні сили України Війна Росії проти України Повітряна тривога
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