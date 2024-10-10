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В Одессе раздались взрывы

Одесса, Четверг 10 октября 2024 22:45
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В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Взрывы в Одессе раздались сегодня, 10 октября. Незадолго до взрывов военные предупредили об угрозе баллистики со стороны Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ,

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - заявили в ПС.

А уже через минуту жителей Одессы призывали пройти в укрытие.

Обстрелы Одессы

Напомним, ранее россияне атаковали Одессу 8 октября. В тот день был зафиксирован запуск российскими захватчиками ударных беспилотников для очередной воздушной атаки по Украине. Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство с южного направления.

Так, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

В частности в Одессе и области работала ПВО.

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Одесса Воздушные силы Украины Война России против Украины Воздушная тревога
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