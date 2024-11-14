В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Удар по Харкову

Нагадаємо, що раніше сьогодні ворог також завдав удар по Харкову. Російські окупанти атакували із застосуванням керованих авіабомб.

Внаслідок російського обстрілу у районі Слатиного Харківської області було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.

Через це декілька населених пунктів залишились без світла.

Водночас ми писали, що внаслідок чергового російського обстрілу, який стався вчора, 13 листопада, зазнав значних пошкоджень павільйон кулінарної програми "МастерШеф".

Представники шоу прокоментували ситуацію, а також показали фото наслідків. Все, що відомо про інцидент, можна дізнатись, в окремому матеріалі РБК-Україна.

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