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В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Фото: в Одесі вибухи і працює ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в Одесі пролунали у п'ятницю, 19 квітня. Більшість областей України охопила повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Сили оборони півдня України у Telegram.

Вибух в Одесі пролуна близько 13:48. Через декілька хвилин місцеві жителі повідомили про ще один вибух. 

Сили оборони півдня України зазначили, що йде бойова робота у регіоні. Жителів закликали не публікувати у мережу кадри роботи ППО.

Повітряна тривога була оголошена в Одеській області о 13:46. Її також оголосили на сході, інших південних та центральних областях України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Карта повітряних тривог станом на 13:55

 

Нова атака Росії

В ніч на 19 квітня російські війська знову атакували Україну. Росія випустила по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 15 ракет.

Головний удар був спрямований на Дніпропетровську область. У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, вокзал, інфраструктурні об’єкти. Під ударом ворога також були Кривий Ріг, Синельникове та Павлоград. Є жертви та поранені, зокрема, діти.

Також окупанти вночі атакували Одеську область ракетами та дронами. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаВійна в УкраїніПовітряна тривогаВибухи