В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Вибух в Одесі пролуна близько 13:48. Через декілька хвилин місцеві жителі повідомили про ще один вибух.

Сили оборони півдня України зазначили, що йде бойова робота у регіоні. Жителів закликали не публікувати у мережу кадри роботи ППО.

Повітряна тривога була оголошена в Одеській області о 13:46. Її також оголосили на сході, інших південних та центральних областях України.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Карта повітряних тривог станом на 13:55