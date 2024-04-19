В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

Взрыв в Одессе прогремел около 13:48. Через несколько минут местные жители сообщили о еще одном взрыве.

Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа в регионе. Жителей призвали не публиковать в сети кадры работы ПВО.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 13:46. Ее также объявили на востоке, других южных и центральных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:55