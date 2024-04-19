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В Одессе прогремели взрывы, работает ПВО

Фото: в Одессе взрывы и работает ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Одессе прогремели в пятницу, 19 апреля. Большинство областей Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Силы обороны юга Украины в Telegram.

Взрыв в Одессе прогремел около 13:48. Через несколько минут местные жители сообщили о еще одном взрыве.

Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа в регионе. Жителей призвали не публиковать в сети кадры работы ПВО.

Воздушная тревога была объявлена в Одесской области в 13:46. Ее также объявили на востоке, других южных и центральных областях Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:55

 

 

Новая атака России

В ночь на 19 апреля российские войска снова атаковали Украину. Россия ночью выпустила по Украине 22 ракеты разных типов и 14 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды" и 15 ракет.

Главный удар был направлен на Днепропетровскую область. В Днепре в результате атаки повреждена жилая пятиэтажка, вокзал, инфраструктурные объекты. Под ударом врага также были Кривой Рог, Синельниково и Павлоград. Есть жертвы и раненые, в частности дети.

Также оккупанты ночью атаковали Одесскую область ракетами и дронами. Россияне целили по критической инфраструктуре.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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ОдессаВойна в УкраинеВоздушная тревогаВзрывы