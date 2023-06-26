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В Одесі пролунали вибухи: працює ППО

Фото: в Одесі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесі пролунали вибухи вночі, 26 червня. У низці регіонів України оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.

"Нічого не знімаємо і не заважаємо бойовій роботі наших підрозділів Збройних сил України, зокрема ППО" - зявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук

Робота ППО в Одесі

В Оперативному Командуванні "Південь" зазначили, що в Одеській області працює протиповітряна оборона. Людей закликали перебувати в укриттях під час тривоги або користуватись правилом "двох стін"

"Іде бойова робота, працює ППО, в тому числі над містом", - повідомляє ОК "Південь".

Удари росіян по Одесі

Російська окупаційна армія вночі, 22 червня, атакувала Одеську область "шахедами". Сили ППО знищили три повітряні цілі, однак є і влучання.

Також, 19 червня, окупанти завдали удару по Одеській області, тоді сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі, зокрема ракети "Калібр".

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