Атака "Шахедів" на Одеську область: ППО збила три дрони, але є і влучення

Росіяни вночі атакували Одеську область із використанням "Шахедів". Сили ППО знищили три повітряні цілі, але є і влучення.

Про це заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний телемарафон.

"Є в Одеській області збиття трьох "Шахедів", є, на жаль, і попадання. Уточнюємо обстановку. Втрат людей немає, критичного влучення теж немає", - зазначила речник ОК "Південь".

Удари окупантів по Одесі

В останні тижні росіяни особливо інтенсивно обстрілюють Одесу та область, застосовуючи різного типу ракети та дрони-камікадзе.

Так, уночі 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українські військові, але одна потрапила у складське приміщення однієї з торгових мереж. Від російського обстрілу загинули 4 особи, ще 7 отримали поранення.

Крім того, у центрі Одеси пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини. За попередніми даними, шестеро людей отримали поранення.

19 червня окупанти також завдали удару по регіону, сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

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