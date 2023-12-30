В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про ракетну небезпеку

В Одесі в суботу ввечері, 30 грудня, пролунали вибухи. В Одеській області оголошена ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram та Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Одеська область - ракетна небезпека", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

При цьому голова ОВА закликав мешанцев Одеського району перебувати в укриттях.

"Одеський район, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких", - написав він.

Масований обстріл України

29 грудня росіяни провели наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Росіяни запустили по Україні 158 дронів та різних ракет.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 114 повітряних цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок влучань та падінь уламків у кількох регіонах є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про наслідки російського удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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