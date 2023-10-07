В Одесі пролунали вибухи: попереджають про застосування балістики

В ніч на 7 жовтня в Одесі пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Рівно о 2:00 в області оголосили повітряну тривогу. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Вже через хвилину з'явилось повідомлення про вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району прямувати в укриття і бути там до відбою.

Атака дронів на Одеську область 6 жовтня

Російська армія в ніч на 6 жовтня атакувала дронами-камікадзе Одеську область. Внаслідок атаки пошкоджене зерносховище та вантажівки.

Як зазначили в ОВА, повітряна тривога в Одеській області тривала три з половиною години. Над регіоном збили три безпілотники ворога. Проте також є влучання.

Росіяни вдарили по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Внаслідок атаки пошкоджено зерносховище, спалахнули 9 вантажівок. Пожежу вже загасили. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, через атаки в Ізмаїльському районі призупинили роботу поромної переправи.

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