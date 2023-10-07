В Одессе раздались взрывы: предупреждают о применении баллистики

В ночь на 7 октября в Одессе прогремели взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Ровно в 2:00 в области была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Уже через минуту появилось сообщение о взрывах. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района направляться в укрытие и быть там до отбоя.

Атака дронов на Одесскую область 6 октября

Российская армия в ночь на 6 октября атаковала дронами-камикадзе Одесскую область. В результате атаки повреждено зернохранилище и грузовик.

Как отметили в ОВА, воздушная тревога в Одесской области длилась три с половиной часа. Над регионом сбили три беспилотника врага. Однако тоже есть попадание.

Россияне ударили по приграничной и припортовой инфраструктуре Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар уже был потушен. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.