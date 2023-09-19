В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе у регіоні.

Офіційні джерела про причини та наслідки вибухів не повідомляють. Жителів міста та області до закінчення повітряної тривоги закликають залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нічна атака на Одеську область

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни знову атакували Україну. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Однак на території Березовського району Одеської області повідомляли про влучення. Внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру, а саме угіддя та зерносховище. На щастя обійшлося без постраждалих.