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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе в регионе.

Официальные источники о причинах и последствиях взрывов не сообщают. Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призывают оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Ночная атака на Одесскую область

Напомним, что прошлой ночью россияне снова атаковали Украину. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Однако на территории Березовского района Одесской области о сообщали о попадании. В результате атаки повреждена сельскохозяйственная инфраструктура, а именно угодья и зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

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