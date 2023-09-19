В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 19 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе в регионе.
Официальные источники о причинах и последствиях взрывов не сообщают. Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призывают оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".
Ночная атака на Одесскую область
Напомним, что прошлой ночью россияне снова атаковали Украину. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.
Однако на территории Березовского района Одесской области о сообщали о попадании. В результате атаки повреждена сельскохозяйственная инфраструктура, а именно угодья и зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.
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