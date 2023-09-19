В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали об угрозе ударов дронов-камикадзе в регионе.

Официальные источники о причинах и последствиях взрывов не сообщают. Жителей города и области до окончания воздушной тревоги призывают оставаться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Ночная атака на Одесскую область

Напомним, что прошлой ночью россияне снова атаковали Украину. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Однако на территории Березовского района Одесской области о сообщали о попадании. В результате атаки повреждена сельскохозяйственная инфраструктура, а именно угодья и зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.