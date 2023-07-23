В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Звуки вибухів пролунали у місті близько 00:55. Їх було кілька.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу. Так, у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет в напрямку Одеської області!. Одеська область - залишайтесь в укритті!" - закликають військові.

Повторні вибухи

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram закликає одеситів зберігати інформтишу та не залишати укриття.

"Жителі всієї області, лишаємося в укриттях до відбою! Не знімайте роботу ППО та не викладайте це у соцмережі! Не допомагайте ворогу!" - пише чиновник.

Так, в Одесі лунають повторні вибухи.

Ракетний обстріл

Як йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Кримський вітер", були пуски ракет із Севастополя.

Також було опубліковано відео запусків ракет.

Атаки РФ по Одесі та області

Росіяни завдають ударів по Одеській області вже кілька днів. Так, перед цим, 20 липня, російські окупанти били Одесою за допомогою ракет і дронів-камікадзе. У місті постраждали вісім людей, ще одна - загинула.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

Детальніше про удар росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.