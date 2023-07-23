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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе прозвучали взрывы в ночь на воскресенье, 23 июля, во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной угрозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

Звуки взрывов раздались в городе около 00:55. Их было несколько.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога. Так, в командовании Воздушны сил ВСУ предупредили о фиксации пусков крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет в направлении Одесской области! Одесская область - оставайтесь в укрытии!" - призывают военные.

Повторные взрывы

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram призывает одесситов сохранять инфортишину и не покидать укрытия.

"Жители всей области, остаемся в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте это в соцсети! Не помогайте врагу!" – пишет чиновник.

Так, в Одессе раздаются повторные взрывы.

Ракетный обстрел

Как говорится в сообщении Telegram-канала "Крымский ветер", были пуски ракет из Севастополя.

Также было опубликовано видео пусков ракет.

Атаки РФ по Одессе и области

Россияне наносят удары по Одесской области уже несколько дней. Так, перед этим, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.

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