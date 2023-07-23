В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Одессе прозвучали взрывы в ночь на воскресенье, 23 июля, во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной угрозы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
Звуки взрывов раздались в городе около 00:55. Их было несколько.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога. Так, в командовании Воздушны сил ВСУ предупредили о фиксации пусков крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет в направлении Одесской области! Одесская область - оставайтесь в укрытии!" - призывают военные.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram призывает одесситов сохранять инфортишину и не покидать укрытия.
"Жители всей области, остаемся в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте это в соцсети! Не помогайте врагу!" – пишет чиновник.
Так, в Одессе раздаются повторные взрывы.
Как говорится в сообщении Telegram-канала "Крымский ветер", были пуски ракет из Севастополя.
Также было опубликовано видео пусков ракет.
Россияне наносят удары по Одесской области уже несколько дней. Так, перед этим, 20 июля, российские оккупанты били по Одессе при помощи ракет и дронов-камикадзе. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.
Более детально об ударе россиян можете узнать в материале РБК-Украина.
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