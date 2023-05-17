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В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Одесса, Среда 17 мая 2023 22:03
В Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Одессе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе сегодня, 17 мая, вечером жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальной информации о причинах взрывов и более детальных подробностей пока нет.

При этом в сети появилась информация о том, что в Одесской области работают системы ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким до взрывов предупреждал, что на юге зафиксировали два объекта, но он не уточнял, это ракеты или дроны.

Стоит заметить, что ранее в мониторинговых группах появлялась информация о взлете российских бомбардировщиков.

Обновлено 22:13

В Одессе снова прозвучал взрыв, сообщают местные Telegram-каналы.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области из артиллерии.

Также мы писали, что оккупанты с начала этой недели усилили обстрелы Харьковской области.

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