В Одесі пролунали вибухи під час атаки дронів

Ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів. Місто атакують ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова в канал Повітряних сил ЗСУ.
"В місті чутно вибухи!", - написав Труханов о 22:07, закликавши перед цим мешканців бути в укриттях.
Через кілька хвилин після повідомленні, в Одесі знову пролунали вибухи.
Перед цим військові попереджали, що з Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей летить група ворожих дронів. Станом на 22:11 стало відомо, що безпілотники вже перебувають в районі міста.
Станом на 22:16 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Полтавській та частинах Вінницької та Кіровоградської областей.
Нагадаємо, що в ніч на 12 квітня в Одесі теж було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів". Мер міста уточнював, що ворог намагався атакувати Київський і Пересипський райони.
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