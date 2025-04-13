В Одесі пролунали вибухи під час атаки дронів

"В місті чутно вибухи!", - написав Труханов о 22:07, закликавши перед цим мешканців бути в укриттях.

Через кілька хвилин після повідомленні, в Одесі знову пролунали вибухи.

Перед цим військові попереджали, що з Чорного моря в напрямку Одеської та Миколаївської областей летить група ворожих дронів. Станом на 22:11 стало відомо, що безпілотники вже перебувають в районі міста.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:16 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Полтавській та частинах Вінницької та Кіровоградської областей.