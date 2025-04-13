RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Одессе прогремели взрывы во время атаки дронов

Фото: людей призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов. Город атакуют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова в канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе слышны взрывы!", - написал Труханов в 22:07, призвав перед этим жителей быть в укрытиях.

Через несколько минут после сообщении, в Одессе снова раздались взрывы.

Перед этим военные предупреждали, что с Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей летит группа вражеских дронов. По состоянию на 22:11 стало известно, что беспилотники уже находятся в районе города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:16 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и частях Винницкой и Кировоградской областей.

Напомним, что в ночь на 12 апреля в Одессе тоже были слышны взрывы на фоне атаки "Шахедов". Мер города уточнял, что враг пытался атаковать Киевский и Пересыпский районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВойна в Украине