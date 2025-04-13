В Одессе прогремели взрывы во время атаки дронов

"В городе слышны взрывы!", - написал Труханов в 22:07, призвав перед этим жителей быть в укрытиях.

Через несколько минут после сообщении, в Одессе снова раздались взрывы.

Перед этим военные предупреждали, что с Черного моря в направлении Одесской и Николаевской областей летит группа вражеских дронов. По состоянию на 22:11 стало известно, что беспилотники уже находятся в районе города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:16 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и частях Винницкой и Кировоградской областей.