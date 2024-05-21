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В Одесі пролунали вибухи. Місто під атакою "Шахедів"

Фото: в Одесі пролунали вибухи через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни атакують місто ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - написав він.

Раніше мер повідомив про рух ударних безпілотників у напрямку Одеси.

Нагадаємо, близько півночі 21 травня у низці південних та східних областей України була оголошена повітряна тривога через атаку дронів типу "Шахед".

Згодом у Харкові прогриміли вибухи.

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Одеса