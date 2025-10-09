UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Одесі пролунали вибухи: місто атакують російські дрони

Фото: місцеві канали пишуть про активну роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 9 жовтня вчергове атакують Одесу дронами. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні о 01:12.

Водночас низка місцевих каналів написали, що у місті активно працює ППО, тому в Одесі дуже гучно.

Напередодні військові попереджали, що зафіксували групу ворожих дронів, яка летіла з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:26 карта повітряних тривог повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує в Одеській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в УкраїніДрони