В Одесі пролунали вибухи: місто атакують російські дрони

Російські окупанти в ніч на 9 жовтня вчергове атакують Одесу дронами. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні о 01:12.

Водночас низка місцевих каналів написали, що у місті активно працює ППО, тому в Одесі дуже гучно.

Напередодні військові попереджали, що зафіксували групу ворожих дронів, яка летіла з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:26 карта повітряних тривог повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує в Одеській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.