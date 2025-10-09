ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі пролунали вибухи: місто атакують російські дрони

Четвер 09 жовтня 2025 01:26
UA EN RU
В Одесі пролунали вибухи: місто атакують російські дрони Фото: місцеві канали пишуть про активну роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 9 жовтня вчергове атакують Одесу дронами. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні о 01:12.

Водночас низка місцевих каналів написали, що у місті активно працює ППО, тому в Одесі дуже гучно.

Напередодні військові попереджали, що зафіксували групу ворожих дронів, яка летіла з Чорного моря в напрямку Одеської області.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:26 карта повітряних тривог повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжує в Одеській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

В Одесі пролунали вибухи: місто атакують російські дрони

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Дрони
Новини
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи