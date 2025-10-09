В Одессе прогремели взрывы: город атакуют российские дроны
Фото: местные каналы пишут об активной работе ПВО (Getty Images)
Российские оккупанты в ночь на 9 октября в очередной раз атакуют Одессу дронами. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении в 01:12.
В то же время ряд местных каналов написали, что в городе активно работает ПВО, поэтому в Одессе очень шумно.
Накануне военные предупреждали, что зафиксировали группу вражеских дронов, которая летела из Черного моря в направлении Одесской области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:26 карта воздушных тревог воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжает в Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.