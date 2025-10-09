В Одессе прогремели взрывы: город атакуют российские дроны

Российские оккупанты в ночь на 9 октября в очередной раз атакуют Одессу дронами. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Одессе прогремел взрыв", - говорится в сообщении в 01:12.

В то же время ряд местных каналов написали, что в городе активно работает ПВО, поэтому в Одессе очень шумно.

Накануне военные предупреждали, что зафиксировали группу вражеских дронов, которая летела из Черного моря в направлении Одесской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:26 карта воздушных тревог воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжает в Одесской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.