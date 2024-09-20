В Одесі пролунали вибухи, є загроза балістики з півдня

У мережі повідомляли, що в Одесі пролунало декілька вибухів. Також місцеві Telegram-канали стверджують, що у місті нібито "приліт".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з півдня. Також військові попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 14:03