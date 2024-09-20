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В Одесі пролунали вибухи, є загроза балістики з півдня

Фото: в Одесі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в Одесі пролунали у п'ятницю, 20 вересня. Військові попереджали про загрозу балістики з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Одеси Геннадія Труханова.

У мережі повідомляли, що в Одесі пролунало декілька вибухів. Також місцеві Telegram-канали стверджують, що у місті нібито "приліт".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з півдня. Також військові попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 14:03

 

Нічна атака ворога

В ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.

Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.

Відомо, що у Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ОдесаВибухВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривога