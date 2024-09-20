В Одессе прогремели взрывы, есть угроза баллистики с юга

Ночная атака врага

В ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине 70 ударных дронов, а также атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область - управляемой авиационной ракетой Х-59.

Силы ПВО уничтожили 61 "Шахед" и одну ракету Х-59. Еще девять беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины. ПВО работала в 13 областях Украины.

Известно, что во Львовской и Черкасской областях упали обломки сбитых дронов. Там вспыхнули пожары.

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