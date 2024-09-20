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В Одессе прогремели взрывы, есть угроза баллистики с юга

Фото: в Одессе прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Одессе прогремели в пятницу, 20 сентября. Военные предупреждали об угрозе баллистики с юга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

В сети сообщалось, что в Одессе прогремело несколько взрывов. Также местные Telegram-каналы утверждают, что в городе якобы "прилет".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистическим вооружением с юга. Также военные предупреждали о ракетной угрозе в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:03

 

Ночная атака врага

В ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине 70 ударных дронов, а также атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область - управляемой авиационной ракетой Х-59.

Силы ПВО уничтожили 61 "Шахед" и одну ракету Х-59. Еще девять беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины. ПВО работала в 13 областях Украины.

Известно, что во Львовской и Черкасской областях упали обломки сбитых дронов. Там вспыхнули пожары.

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ОдессаВзрывВойна в УкраинеВойна России против УкраиныВоздушная тревога