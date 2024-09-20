В Одесі пролунали вибухи, є загроза балістики з півдня
Вибухи в Одесі пролунали у п'ятницю, 20 вересня. Військові попереджали про загрозу балістики з півдня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Одеси Геннадія Труханова.
У мережі повідомляли, що в Одесі пролунало декілька вибухів. Також місцеві Telegram-канали стверджують, що у місті нібито "приліт".
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням з півдня. Також військові попереджали про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог станом на 14:03
Нічна атака ворога
В ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.
Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.
Відомо, що у Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.
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