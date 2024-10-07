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В Одесі пролунали вибухи

Одеса, Понеділок 07 жовтня 2024 19:56
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В Одесі пролунали вибухи Фото: в Одесі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері понеділка, 7 жовтня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті чутно вибух", - написав Труханов.

Тим часом місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про декілька вибухів.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Деталей про наслідки вибухів наразі немає.

Обстріл України 7 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та безпілотники.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалося знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.

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