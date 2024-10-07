В Одесі пролунали вибухи

В Одесі ввечері понеділка, 7 жовтня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті чутно вибух", - написав Труханов. Тим часом місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про декілька вибухів. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу. Деталей про наслідки вибухів наразі немає.