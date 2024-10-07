В Одесі пролунали вибухи
В Одесі ввечері понеділка, 7 жовтня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті чутно вибух", - написав Труханов.
Тим часом місцеві ЗМІ та пабліки повідомляють про декілька вибухів.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Деталей про наслідки вибухів наразі немає.
Обстріл України 7 жовтня
Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня російські війська здійснили масштабний ракетний удар по території України. РФ використовувала балістичні ракети "Іскандер-М", авіаційні ракети Х-59 та безпілотники.
Під час відбиття атаки протиповітряній обороні вдалося знищити дві ракети "Кинджал" та 32 ворожих дрони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.