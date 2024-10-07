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В Одессе раздались взрывы

Одесса, Понедельник 07 октября 2024 19:56
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В Одессе раздались взрывы Фото: в Одессе раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером понедельника, 7 октября, раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышен взрыв", - написал Труханов.

Тем временем местные СМИ и паблики сообщают о нескольких взрывах.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Деталей о последствиях взрывов пока нет.

Обстрел Украины 7 октября

Напомним, в ночь на 7 октября российские войска нанесли масштабный ракетный удар по территории Украины. РФ использовала баллистические ракеты "Искандер-М", авиационные ракеты Х-59 и беспилотники.

Во время отражения атаки противовоздушной обороне удалось уничтожить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.

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