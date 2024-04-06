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В Одесі пролунали вибухи

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах України. Сьогодні, 6 квітня, знову лунали вибухи в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Повітряні сили.

"Одеса та Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою! Це важливо", - написав Кіпер.

Станом на 21:45 на півдні України оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Обстріл України 5 квітня

Ми писали, що сьогодні вдень в Одесі було чути звуки вибухів.

Зазначимо, нещодавно в Силах оборони півдня України повідомили про роботу ППО з розвідувальних дронів окупантів в Одеській області.

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